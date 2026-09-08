Merck Aktie News: Merck am Dienstagabend im Minus

Um 20:26 Uhr ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 148,94 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'874 Punkten steht. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 146,50 USD. Bei 148,41 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 445'133 Merck-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 156,91 USD erreichte der Titel am 26.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 5,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.09.2025 bei 77,58 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,79 USD, nach 3,28 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 04.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,54 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,76 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 16.58 Mrd. USD gegenüber 15.80 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,75 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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