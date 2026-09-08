Merck Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Merck

Die Merck-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 148,85 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'750 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 146,50 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 148,41 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 243'925 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 156,91 USD. Gewinne von 5,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.09.2025 bei 77,58 USD. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 91,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,79 USD, nach 3,28 USD im Jahr 2025. Merck gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,76 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.58 Mrd. USD – ein Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 2,75 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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