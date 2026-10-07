Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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07.10.2026 20:27:13
Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Mittwochabend freundlich
Die Aktie von Merck gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 142,76 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,6 Prozent auf 142,76 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'212 Punkten tendiert. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 144,14 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 141,86 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 505'796 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 156,91 USD erreichte der Titel am 26.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 9,91 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 82,01 USD fiel das Papier am 05.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 42,55 Prozent sinken.
Nach 3,28 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,41 USD je Merck-Aktie. Merck liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.58 Mrd. USD im Vergleich zu 15.80 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Merck am 29.10.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,71 USD je Merck-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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