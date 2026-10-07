Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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07.10.2026 16:29:00
Merck Aktie News: Merck am Nachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 142,86 USD zu.
Um 16:28 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 142,86 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 50'981 Punkten steht. Die Merck-Aktie legte bis auf 143,25 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 141,86 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 284'286 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2026 auf bis zu 156,91 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,83 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2025 Kursverluste bis auf 82,01 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 42,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,28 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,41 USD belaufen. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 16.58 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.80 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Merck am 29.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.
Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,71 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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