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07.08.2026 20:27:13

Merck Aktie News: Merck tendiert am Abend nahe Vortagesschluss

Merck Aktie News: Merck tendiert am Abend nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Merck zeigt am Freitagabend wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Merck-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 128,29 USD.

Merck
103.80 CHF -0.53%
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Die Merck-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 128,29 USD an der Tafel. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'929 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 128,69 USD. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 126,69 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 127,84 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 338'613 Merck-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,02 USD erreichte der Titel am 29.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 5,25 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77,58 USD am 26.09.2025. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 39,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,28 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,57 USD. Die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 30.04.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,72 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.20 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.80 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Merck-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,78 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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