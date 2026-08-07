Merck Aktie News: Merck tendiert am Nachmittag südwärts

Die Merck-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 127,50 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 54'047 Punkten liegt. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 126,95 USD. Bei 127,84 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 166'652 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,02 USD) erklomm das Papier am 29.07.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 5,90 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2025 Kursverluste bis auf 77,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 64,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,28 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,57 USD. Merck gewährte am 30.04.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -1,72 USD. Ein Jahr zuvor waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.20 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 15.80 Mrd. USD eingefahren.

Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,78 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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