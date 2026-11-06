Merck Aktie News: Merck verteidigt am Freitagabend Tendenz

Kaum Bewegung liess sich um 20:26 Uhr bei der Merck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 146,81 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'457 Punkten steht. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 147,47 USD zu. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 143,00 USD ab. Bei 143,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 323'900 Stück.

Am 26.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 156,91 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 6,43 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 84,50 USD ab. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 73,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,28 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,40 USD. Merck gewährte am 29.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 18.12 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17.18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 02.02.2027 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 03.02.2028 präsentieren.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,78 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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