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06.11.2026 16:29:00
Merck Aktie News: Merck am Freitagnachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Merck gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 146,15 USD.
Die Merck-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 146,15 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'590 Punkten liegt. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 143,00 USD nach. Bei 143,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 198'998 Merck-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 156,91 USD erreichte der Titel am 26.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 6,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 84,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 72,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,28 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,40 USD. Am 29.10.2026 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,04 USD, nach 2,32 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,47 Prozent auf 18.12 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Merck am 02.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.
Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,78 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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