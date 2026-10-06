Merck Aktie News: Anleger greifen bei Merck am Dienstagnachmittag zu

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 140,73 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'497 Punkten notiert. Bei 141,81 USD markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 140,13 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 197'139 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 156,91 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 11,49 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,01 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 41,73 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,28 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,41 USD. Merck veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,54 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,76 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 16.58 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Merck am 29.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,72 USD je Aktie in den Merck-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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