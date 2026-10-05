Merck Aktie News: Merck tendiert am Montagabend schwächer

Die Merck-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 140,12 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'310 Punkten notiert. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 138,81 USD nach. Bei 143,67 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 653'577 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 156,91 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Am 05.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,01 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 41,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,28 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,41 USD. Am 04.08.2026 lud Merck zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Merck vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,54 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.58 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 15.80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,73 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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