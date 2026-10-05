Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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05.10.2026 16:29:00
Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Merck gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 140,16 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 140,16 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'097 Punkten steht. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 140,00 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 143,67 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 270'315 Merck-Aktien.
Bei 156,91 USD erreichte der Titel am 26.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,95 Prozent hinzugewinnen. Am 05.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 82,01 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 41,49 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,28 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,41 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Merck am 04.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.58 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.80 Mrd. USD in den Büchern standen.
Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 28.10.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 2,73 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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