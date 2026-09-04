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04.09.2026 20:27:13

Merck Aktie News: Merck verliert am Abend

Merck Aktie News: Merck verliert am Abend

Die Aktie von Merck gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 150,50 USD.

Merck
123.36 CHF 1.73%
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Um 20:26 Uhr ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 150,50 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'424 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 150,16 USD. Bei 150,83 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 338'020 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 156,91 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 4,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2025 bei 77,58 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 48,45 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,79 USD. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 04.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 16.58 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 15.80 Mrd. USD umsetzen können.

Merck wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Merck rechnen Experten am 28.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,75 USD je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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