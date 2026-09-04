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04.09.2026 16:29:00

Merck Aktie News: Merck fällt am Freitagnachmittag

Merck Aktie News: Merck fällt am Freitagnachmittag

Die Aktie von Merck gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Merck-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 150,88 USD ab.

Merck
121.98 CHF 0.58%
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Die Merck-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 150,88 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'413 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 150,25 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 150,83 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 158'738 Merck-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 156,91 USD erreichte der Titel am 26.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Am 26.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 77,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,58 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 3,28 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,79 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 04.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatten 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.58 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 15.80 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Merck dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 2,75 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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