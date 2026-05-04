Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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04.05.2026 20:27:13
Merck Aktie News: Merck am Abend im Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Merck. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 113,56 USD zu.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 113,56 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 48'977 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 114,60 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 111,41 USD. Zuletzt wurden via New York 534'605 Merck-Aktien umgesetzt.
Am 26.02.2026 markierte das Papier bei 125,11 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,17 Prozent hinzugewinnen. Am 16.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,32 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 54,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,19 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 3,28 USD aus. Die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 30.04.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,72 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,01 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.62 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.29 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Merck-Bilanz für Q2 2026 wird am 04.08.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 03.08.2027.
In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,12 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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