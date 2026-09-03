Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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03.09.2026 20:27:13
Merck Aktie News: Merck stabilisiert sich am Donnerstagabend
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 151,68 USD.
Bei der Merck-Aktie liess sich um 20:26 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 151,68 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'691 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 152,80 USD. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 149,02 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 152,80 USD. Bisher wurden via New York 375'179 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 156,91 USD erreichte der Titel am 26.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 3,44 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 77,58 USD erreichte der Anteilsschein am 26.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,79 USD belaufen. Am 04.08.2026 lud Merck zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 USD gegenüber 1,76 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 16.58 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,75 USD je Merck-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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