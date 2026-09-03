Merck Aktie News: Merck tendiert am Nachmittag tiefer

Die Merck-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 150,22 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'337 Punkten notiert. Bei 149,02 USD markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 152,80 USD. Bisher wurden heute 188'938 Merck-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 156,91 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,45 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 77,58 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 48,36 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,79 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 3,28 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 04.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,54 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,76 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 16.58 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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