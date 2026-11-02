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02.11.2026 20:27:13
Merck Aktie News: Merck gibt am Montagabend nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 148,71 USD.
Die Merck-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 0,5 Prozent auf 148,71 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'091 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 147,19 USD. Bei 149,62 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 455'867 Merck-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 156,91 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 5,51 Prozent wieder erreichen. Bei 82,01 USD fiel das Papier am 05.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Merck-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,28 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,40 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 29.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 2,32 USD je Aktie vermeldet. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.09 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17.18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.02.2028 erwartet.
In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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