Merck Aktie News: Merck am Nachmittag in Rot

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 147,34 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'424 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 147,33 USD. Bei 149,62 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 238'545 Merck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2026 auf bis zu 156,91 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,50 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2025 (82,01 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,34 Prozent.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,28 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,40 USD aus. Merck liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 18.09 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17.18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 02.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.02.2028 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,75 USD je Aktie in den Merck-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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