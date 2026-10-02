Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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02.10.2026 20:27:13
Merck Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagabend vermehrt von Merck
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Merck. Das Papier von Merck gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 143,43 USD abwärts.
Die Merck-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 143,43 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'108 Punkten liegt. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 142,73 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 143,60 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 349'169 Merck-Aktien.
Am 26.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 156,91 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 9,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,01 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,28 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,41 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 04.08.2026. Merck vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,54 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.58 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Merck-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.
Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,74 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Merck am 02.10.2026
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