Merck Aktie News: Merck am Nachmittag nahe Nulllinie

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Merck-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 143,83 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'227 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 144,22 USD. In der Spitze büsste die Merck-Aktie bis auf 143,15 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 143,60 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 134'708 Merck-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2026 auf bis zu 156,91 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 9,09 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2025 bei 82,01 USD. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 42,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,28 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,41 USD. Merck liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,54 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,76 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.80 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.58 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,74 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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