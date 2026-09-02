Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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02.09.2026 20:27:13
Merck Aktie News: Merck am Abend im Plus
Die Aktie von Merck gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 150,91 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,7 Prozent auf 150,91 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'005 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 152,57 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 150,66 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 526'861 Merck-Aktien umgesetzt.
Am 26.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 156,91 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 77,58 USD fiel das Papier am 26.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 48,59 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,79 USD. Im Vorjahr hatte Merck 3,28 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Merck veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent auf 16.58 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,75 USD je Aktie in den Merck-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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