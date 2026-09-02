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02.09.2026 16:29:00

Merck Aktie News: Merck gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Merck Aktie News: Merck gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Die Aktie von Merck zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Merck-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 150,60 USD.

Merck
122.04 CHF 0.89%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 150,60 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'160 Punkten liegt. Bei 152,57 USD erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 150,66 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 254'300 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2026 auf bis zu 156,91 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 4,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2025 (77,58 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,49 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,28 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,79 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 04.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 USD gegenüber 1,76 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,94 Prozent auf 16.58 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Merck am 29.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 28.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,75 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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