Merck Aktie News: Merck fällt am Abend

Um 20:26 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 143,37 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 50'912 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 143,26 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 144,71 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 385'292 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2026 markierte das Papier bei 156,91 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,01 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 42,80 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,41 USD. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier. Am 04.08.2026 lud Merck zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,94 Prozent auf 16.58 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Merck rechnen Experten am 28.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,74 USD je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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