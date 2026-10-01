Merck Aktie News: Merck am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Merck-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 144,83 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 50'699 Punkten steht. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 144,01 USD ab. Bei 144,71 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 157'441 Merck-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 156,91 USD erreichte der Titel am 26.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 82,01 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 43,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,28 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,41 USD. Merck gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 16.58 Mrd. USD gegenüber 15.80 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Merck wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,74 USD je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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