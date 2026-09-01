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Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055

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01.09.2026 20:27:13

Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Dienstagabend fester

Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Dienstagabend fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Merck. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 149,15 USD.

Merck
120.97 CHF 1.26%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 149,15 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'784 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 151,51 USD. Bei 150,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 486'449 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 156,91 USD erreichte der Titel am 26.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 4,94 Prozent niedriger. Am 26.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77,58 USD ab. Mit einem Kursverlust von 47,99 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,28 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,79 USD. Merck liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,54 USD. Ein Jahr zuvor waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.58 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Merck wird am 29.10.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Merck.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,75 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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