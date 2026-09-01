Merck Aktie News: Merck am Dienstagnachmittag fester

Die Merck-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 150,17 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'147 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 151,51 USD. Bei 150,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 282'822 Merck-Aktien.

Am 26.08.2026 markierte das Papier bei 156,91 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2025 bei 77,58 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 48,34 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,28 USD an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,79 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 04.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatten 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 16.58 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,94 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Merck am 29.10.2026 präsentieren. Am 28.10.2027 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,75 USD je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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