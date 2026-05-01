Merck Aktie News: Merck legt am Abend zu

Das Papier von Merck konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,1 Prozent auf 112,61 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 49'595 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 114,53 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 112,50 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 925'941 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.02.2026 bei 125,11 USD. 11,10 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 73,32 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,21 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 3,28 USD aus. Die Zahlen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 03.02.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,01 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.62 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.32 Mrd. USD ausgewiesen.

Merck wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 04.08.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 03.08.2027.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2026 5,12 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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