Merck verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Merck hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 67.18 INR, nach 53.34 INR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.82 Milliarden INR im Vergleich zu 3.25 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch