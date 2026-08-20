Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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20.08.2026 14:14:02
Merck und Moderna testen erfolgreich Hautkrebs-Impfstoff
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
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19.08.26
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19.08.26
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19.08.26
|Handel in New York: S&P 500 mit Zuschlägen (finanzen.ch)
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19.08.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
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19.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.ch)
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19.08.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
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19.08.26
|Merck Aktie News: Merck schiesst am Nachmittag hoch (finanzen.ch)
Analysen zu Merck Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der heimische Aktienmarkt tendiert zu Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fällt zurück. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.