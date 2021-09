Merck steckt sich ehrgeiziges Ziel

Bei Merck läuft es rund: Die Coronavirus-Pandemie spielt dem deutschen Pharmakonzern in die Hände. Mit einem ehrgeizigen neuen Erlösziel trägt das Dax-Unternehmen dem nun Rechnung.

Im vergangenen Jahr hat der deutsche Pharmakonzern Merck 17,5 Milliarden Euro umgesetzt, auch dank der Sparte LifeScience, die von der Coronavirus-Pandemie profitierte. Doch das Dax-Unternehmen will sich nicht auf dem bisher Erreichten ausruhen, im Gegenteil: Bis 2025 hat Merck Grosses vor.

Wie das Unternehmen mitteilte, peilt man bis 2025 einen Umsatz von rund 25 Milliarden Euro an: „In allen drei Unternehmensbereichen Healthcare, Life cience und Electronics stehen die Weichen bereits auf nachhaltigem, profitablem Wachstum“, erklärte die Vorstandsvorsitzende Belen Garijo. Merck zufolge sollen vor allem Investitionen für einen Wachstumsschub sorgen. Von 2021 bis 2025 sollten sie um mehr als 50 Prozent gegenüber den vorangegangenen fünf Jahren aufgestockt werden.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Im Fokus steht den Angaben zufolge dabei auch weiterhin der LifeScience-Bereich. Dort werden Produkte für die Pharmaforschung entwickelt und hergestellt. Merck hatte aufgrund der gestiegenen Nachfrage durch die Coronavirus-Pandemie seine mittelfristigen Wachstumsziele für diese Sparte bereits angehoben.

Bayer-Aktie auf Talfahrt

Im Gegensatz zu Merck hat Bayer weiterhin Probleme in den USA, seine Gerichtsverfahren abzuschliessen. Entsprechend schwach hat sich die Aktie von Bayer im Vergleich zu Merck entwickelt. Während Bayer mit einem Minus von 6 Prozent seit Jahresanfang zu den schlechtesten DAX-Aktien zählt, ist Merck mit einem Jahresplus von 40 Prozent die viertbeste DAX-Aktie in diesem Jahr – hinter Deutsche Post, Porsche und Sartorius.

Am Erfolg von Bayer lässt sich auch mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

Aktienkaufen bei eToro – so einfach geht es.

Die eToro-Plattform bietet Investoren aus aller Welt eine einzigartige Gelegenheit, ihrem Portfolio Aktien hinzuzufügen. Seit Anfang 2018 führt jeder KAUF-Auftrag ohne Hebel zum Kauf des zugrunde liegenden Vermögenswerts durch eToro; er wird danach im Namen des Kunden verwahrt. Dies gilt auch in Fällen, in denen Sie in einen CopyPortfolio investieren oder einen Trader kopieren: Wenn der kopierte Trader Aktien kauft, besitzen Sie automatisch einen Teil seines Aktienbestandes.

Aktien über eToro handeln, das sind die Vorteile:

Vertrauen – Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt.

– Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt. Versicherung – Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäss den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert.

– Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäss den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert. Dividenden – Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben.

– Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben. Keine Depotgebühren – Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie keine Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an.

– Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an. Einfache Bedienung – Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar.

– Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar. Diversifizierung – Erstellen Sie ein Depot aus Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen und mehr.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Über eToro:

Seit über einem Jahrzehnt ist eToro in der weltweiten Fintech-Revolution Vorreiter. Es ist das weltweit führende Netzwerk für Social Trading, mit Millionen registrierten Nutzern und mit einer Reihe innovativer Tools für Trading und Investment. Seit Anfang 2018 ermöglicht eToro den Kauf und Verkauf von Aktien.

eToro ist eine Social-Trading- und Multi-Asset-Plattform, auf der Anleger weltweit Aktien, Kryptowährungen und zahlreiche andere Instrumente handeln können. Das große Ziel des Fintech-Unternehmens ist es, Barrieren auf den globalen Märkten zu beseitigen und das Online-Trading und -Investing transparenter und für jeden leicht zugänglich zu halten. Werden Sie auch einer von mehr als zehn Millionen Nutzern und profitieren Sie von der einfach zu nutzenden Plattform eToros.