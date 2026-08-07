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07.08.2026 06:37:00
Merck Sharp Dohme gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Merck Sharp Dohme veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 152.16 ARS gegenüber 404.35 ARS im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite hat Merck Sharp Dohme im vergangenen Quartal 23’398.01 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28.92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck Sharp Dohme 18’149.86 Milliarden ARS umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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