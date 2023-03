Merck plant Stellenabbau am Stammsitz Darmstadt

DARMSTADT (awp international) - Der deutsche Pharma- und Technologiekonzern Merck plant den Abbau von Stellen am Stammsitz Darmstadt. Es liefen Gespräche mit dem Betriebsrat über ein Effizienzprogramm, sagte eine Sprecherin des Unternehmens auf dpa-Anfrage am Freitag in Darmstadt. Die Gespräche seien vertraulich. Daher könnten über die Zahl der Stellen, die wegfallen sollen, noch keine Angaben gemacht werden. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) hatte zuvor darüber berichtet.

Nach FAZ-Informationen sollen Hunderte Stellen in Darmstadt wegfallen. Das Blatt beruft sich bei seinen Angaben auf Branchenkreise. Merck beschäftigt an seinem Stammsitz rund 12 500 Menschen. Betriebsbedingte Kündigungen sind in Darmstadt durch eine Beschäftigungsgarantie bis Ende 2025 ausgeschlossen. Weltweit hat der Pharma- und Technologiekonzern etwa 64 000 Mitarbeiter.

Merck hat im vergangenen Jahr vor allem dank guter Geschäfte mit Produkten rund um die Pharmaforschung und Arzneiherstellung den Gewinn kräftig gesteigert. Für das laufende Jahr rechnet der Pharma- und Technologiekonzern jedoch mit neuerlichem Kostendruck./glb/DP/ngu