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19.10.2026 11:03:40
Merck KGaA und Intesa investieren kräftig in Biotechfirma Nouscom
Von Adria Calatayud
DOW JONES--Das Schweizer Biotechnologieunternehmen Nouscom hat in einer von Revelation Partners und dem Venture-Capital-Fonds der deutschen Merck KGaA angeführten Finanzierungsrunde insgesamt 120 Millionen Euro eingesammelt. Mit Neva SGR von Intesa Sanpaolo und Angelini Industries kamen auch neue Investoren hinzu.
Neuer Nouscom-Investor ist zudem die Europäische Investitionsbank. Laut dem Unternehmen, das sich auf neuartige Immuntherapien zur Krebsbehandlung spezialisiert hat, haben sich alle bisherigen ebenfalls an der Finanzierungsrunde beteiligt.
Die eingeworbenen neuen Finanzmittel sollen dafür genutzt werden, die Entwicklung des führenden Medikaments NOUS-209 durch eine klinische Studie der späten Phase zur Krebsinterzeption voranzutreiben. Ziel dieser Studie ist es, Krebs im frühesten Stadium zu stoppen, bevor sich Tumore vollständig entwickeln - insbesondere bei Trägern des erblichen Lynch-Syndroms, so das Unternehmen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/ros
(END) Dow Jones Newswires
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