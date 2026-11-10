|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.11.2026 19:30:36
Merck KGaA erhält US-Marktzulassung für Pimjetmi
DARMSTADT (awp international) - Der Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA hat in den USA eine Marktzulassung für Pimjetmi erhalten. Die zuständige Behörde FDA habe das Medikament als neue, einmal täglich verabreichte, orale, systemische Behandlung für definierte Patienten mit symptomatischem tenosynovialen Riesenzelltumor (TGCT) genehmigt, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit.
Die Phase-3-Studie MANEUVER habe für Pimjetmi früh einsetzendes und anhaltendes Tumoransprechen mit klinisch bedeutsamen Verbesserungen in allen Bewertungen des Therapieergebnisses einschliesslich körperlicher Funktionsfähigkeit und Schmerzen belegt, hiess es weiter. Das Medikament habe dabei eine hohe objektive Ansprechrate (ORR) bei beherrschbarem Sicherheitsprofil erzielt./he/bek
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Merck KGaA
|
10.11.26
|Merck KGaA erhält US-Marktzulassung für Pimjetmi (AWP)
|
04.11.26
|UBS AG gibt Merck-Aktie Neutral (finanzen.ch)
|
03.11.26
|DAX-Handel aktuell: DAX schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verliert am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Merck verkauft fünf US-CDMO-Standorte an Schweizer Lonza (Dow Jones)
|
02.11.26
|DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
31.10.26
|So schätzen Analysten die Merck-Aktie ein (finanzen.net)
|
29.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
Analysen zu Merck KGaA
|04.11.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|19.10.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|19.10.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Merck Buy
|UBS AG
|20.07.26
|Merck Buy
|UBS AG
|26.06.26
|Merck Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|19.10.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Merck Neutral
|UBS AG
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwergewichte bremsen den SMI aus -- DAX freundlich und weiter in Rekordnähe -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sind am Mittwoch leichte Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich unterdessen höher. Die Börsen in Asien finden keine einheitliche Richtung.