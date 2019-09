Merck kann auf Zulassung von Bavecio in der EU hoffen

Der deutsche Pharmakonzern Merck und sein US-Partner Pfizer haben von einem Ausschuss der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA eine Zulassungsempfehlung für Bavencio (Avelumab) erhalten.

Die Empfehlung gelte in Kombination mit Axitinib für die Erstlinientherapie von erwachsenen Patienten mit fortgeschrittenem Nierenzellkarzinom (RCC), teilte Merck mit. Die Empfehlung basierte auf positiven Ergebnissen einer klinischen Studie

Die Empfehlung des Ausschusses wird nun von der Europäischen Kommission geprüft. Mit einer Entscheidung wird im vierten Quartal dieses Jahres gerechnet. Merck und Pfizer entwickeln und vermarkten Bavencio gemeinsam im Rahmen ihrer globalen strategischen Allianz.

2018 wurden in Europa schätzungsweise 136.500 Nierenkrebs-Neuerkrankungen diagnostiziert und ca. 54.700 Menschen starben an dieser Erkrankung. Die US-Zulassungsbehörde FDA hatte Bavencio im Mai 2019 in Kombination mit Axitinib für die Erstlinienbehandlung von Patienten mit fortgeschrittenem RCC zugelassen. Ein ergänzender Zulassungsantrag für Bavencio in Kombination mit Axitinib bei inoperablem oder metastasiertem RCC wurde in Japan im Januar 2019 eingereicht.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 20, 2019 07:58 ET (11:58 GMT)

FRANKFURT (Dow Jones)