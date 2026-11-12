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12.11.2026 13:12:36

Merck hebt Ziele erneut an - Aktie gefragt

Merck
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(neu: Aussagen aus der Pressekonferenz, Aktienkurs aktualisiert, Analyst, Hintergrund)

DARMSTADT (awp international) - Der Pharma- und Technologiekonzern Merck KGaA hat abermals in einem Quartal besser abgeschnitten als gedacht. Vor allem die starke Nachfrage nach Materialien für KI-Chips und das Geschäft mit Produkten rund um die Arzneimittelherstellung treiben die Geschäfte an. Das Management hob deshalb zum Quartalsbericht am Donnerstag zum dritten Mal in Folge seine Ziele für 2026 an. Die Aktie legte als einer der Dax-Favoriten um 2,4 Prozent gegen Mittag zu.

Analyst Richard Vosser von JPMorgan sprach von einem starken Quartal und einer wenig überraschenden Anhebung der Jahresprognose. Matthew Weston von der UBS schrieb, der Konzern habe in allen Geschäftsbereichen besser abgeschnitten als gedacht.

Merck-Chef Kai Beckmann plant nun laut Mitteilung für 2026 mit einem Umsatz von 21,5 bis 21,9 Milliarden Euro statt 21,0 bis 21,8 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro erreichen, bislang waren 5,9 bis 6,3 Milliarden angepeilt.

Die Prognoseanhebung spiegele vor allem die bessere operative Entwicklung und günstigere Währungseffekte wider, hiess es von Merck. Zudem ist erstmals für Dezember ein Beitrag des jüngsten milliardenschweren Zukaufs des Unternehmens Bio-Techne berücksichtigt - aber vorbehaltlich des Abschlusses der Transaktion. Diese erwartet Beckmann laut Pressekonferenz bis zum Jahresende. Mit dem US-Anbieter von Analysetechnologien will der Konzern seine Laborsparte Life Science stärken.

Nach einem überraschend starken ersten Halbjahr übertraf Merck auch im dritten Jahresviertel die Markterwartungen. Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr um fast sechs Prozent auf 5,63 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) leicht auf gut 1,68 Milliarden.

Wachstumstreiber in der Laborsparte blieb dabei das Geschäft mit Produkten und Lösungen rund um die Arzneimittelherstellung und eine starke Nachfrage aus Asien.

Deutlich zulegen konnte die kleinste Sparte Electronics. Vor allem der KI-Boom sorgt für hohe Nachfrage nach Mercks Produkten und Technologien für immer komplexere Chiparchitekturen. Beckmann zeigte sich zuversichtlich, dass der KI-Trend anhalte. Es gebe noch viel Entwicklungspotenzial; KI sei "keine kurzfristige Modeerscheinung".

Die stark gestiegenen Speicherchippreise belasten laut Finanzchefin Helene von Roeder jedoch zunehmend die Nachfrage nach Chipmaterialien für die Unterhaltungselektronik. Weil etwa Computer und Mobiltelefone dadurch teurer werden, hielten sich Verbraucher mit Käufen zurück. Für das Schlussquartal rechnet Merck deshalb in diesem Geschäft mit einem stärkeren Umsatzrückgang im Jahresvergleich. Das KI-Halbleitergeschäft entwickele sich dagegen weiterhin sehr stark.

Mercks Pharmasparte kam dagegen kaum vom Fleck. Zuwächsen bei Arzneien gegen seltene Erkrankungen standen Einbussen bei wichtigen Umsatzbringern wie dem Krebsmedikament Bavencio und dem Fruchtbarkeitsmittel Gonal-f gegenüber. Der Erlös mit dem Multiple-Sklerose-Mittel Mavenclad sank gar um rund ein Viertel. Die Konkurrenz durch Nachahmer für das Medikament auf dem US-Markt beschleunige sich, sagte die Finanzvorständin. Bald sei mit dem Markteintritt eines weiteren Wettbewerbers zu rechnen. Merck geht davon aus, dass mit Mavenclad in den USA ab diesem Monat keine Umsätze mehr erzielt werden. Zuvor war dies bereits für August angenommen worden.

Das noch junge Tumormedikament Pimicotinib könnte nach Beckmanns Worten derweil weltweit einen Spitzenumsatz von rund 500 Millionen Euro erreichen und damit ein "halber Blockbuster" werden. In China sei das Mittel bereits auf dem Markt und werde gut angenommen; in den USA hatte Merck kürzlich die Zulassung erhalten.

Unter Beckmann soll Merck stärker auf wachstumsstarke Bereiche ausgerichtet werden und gezielt in innovative Technologien investieren. Neben dem umgerechnet knapp zehn Milliarden Euro schweren Deal um Bio-Techne hat der Manager bereits die Übernahme der britischen Biotechfirma Silence Therapeutics für rund eine Milliarde Euro zum ersten Quartal 2027 angekündigt.

Im Gegenzug verkaufte Merck jüngst seine US-Auftragsentwicklung und -fertigung (CDMO) für einen mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag an Lonza . Beim Schweizer Konzern sei das Geschäft strategisch besser aufgehoben, sagte Beckmann. Weitere gezielte Zu- und Verkäufe schloss das Management grundsätzlich nicht aus; zunächst stehe aber die Integration der jüngsten Übernahmen im Vordergrund.

Vor allem Wertminderungen in dreistelliger Millionenhöhe im Kontext des CDMO-Verkaufes belasteten jedoch das Konzernergebnis unter dem Strich: Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn halbierte sich im dritten Quartal auf 450 Millionen Euro./tav/nas/stk

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