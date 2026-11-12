Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’149 0.6%  SPI 21’311 0.6%  Dow 52’297 -0.4%  DAX 26’772 0.4%  Euro 0.9234 -0.1%  EStoxx50 6’399 0.1%  Gold 3’877 -2.8%  Bitcoin 59’525 -3.3%  Dollar 0.8350 0.2%  Öl 96.0 3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Alcon43249246Partners Group2460882Novartis1200526Ypsomed1939699Swiss Re12688156
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Erdöl fürs Portfolio: So investiert man in das schwarze Gold
Tech-Tipp: So entlockt man Google Maps mehr Funktionen
Novartis: Rhapsido überzeugt mit anhaltender Wirkung bei chronischer Nesselsucht
Enel-Aktie: Energieversorger steigert Ergebnis mit Hilfe seiner Märkte in Spanien und Amerika
Intershop-Aktie im Fokus: Immobilienkonzern verkauft Liegenschaften in Basel und erhöht Gewinnprognose
Suche...

Merck Aktie 412799 / DE0006599905

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.11.2026 10:27:36

Merck hebt Ziele erneut an - Aktie gefragt

Merck
136.84 CHF -1.86%
Kaufen Verkaufen

(Ausführliche Fassung)

DARMSTADT - (awp international) - Der gute Lauf des Pharma- und Technologiekonzerns Merck KGaA geht weiter: Die Darmstädter schnitten abermals in einem Quartal besser ab als gedacht und hoben erneut ihre Ziele für 2026 an - somit das dritte Mal in Folge. "Unsere gesteigerte Prognose für das Gesamtjahr spiegelt unsere Zuversicht wider, dass Merck 2026 weiterhin solide Ergebnisse erzielen wird", sagte Konzernchef Kai Beckmann laut Mitteilung vom Donnerstag zur Zahlenvorlage. Die Aktie legte auf die Nachrichten hin im frühen Handel als einer der Dax -Favoriten um 2,3 Prozent zu.

Merck-Lenker Beckmann plant jetzt für 2026 mit einem Umsatz von 21,5 bis 21,9 Milliarden Euro. Zuvor hatte der Manager noch 21,0 bis 21,8 im Visier. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) soll statt bei 5,9 bis 6,3 jetzt bei 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro herauskommen.

Die Prognoseanhebung spiegele vorwiegend die bessere operative Entwicklung und günstigere Währungseffekte wider, erläuterte das Unternehmen. Zudem gehen die Darmstädter nun davon aus, dass sie mit ihrem Medikament Mavenclad gegen Multiple Sklerose (MS) in den USA erst ab November keinerlei Umsätze mehr erzielen. Dem Kassenschlager droht im US-Markt Konkurrenz durch Nachahmer (Generika). Allerdings hat Merck den Zeitpunkt für den befürchteten Wegfall seiner Mavenclad-Erlöse in diesem Jahr bereits immer weiter nach hinten verschoben, weil sich der Markteintritt der Wettbewerber verzögerte.

Überdies berücksichtigen die neuen Jahresziele noch für den Monat Dezember den jüngsten Zukauf Bio-Techne. Zwar ist noch unklar, wann die knapp zehn Milliarden Euro teure Übernahme des Anbieters für Analysetechnologien tatsächlich abgeschlossen wird. Der Konzern erwarte den Abschluss aber "noch in diesem Jahr", sagte Beckmann in der Pressekonferenz. Merck will mit Bio-Techne seine Laborsparte (Life-Science) stärken.

Merck hatte bereits im Mai und August seine Jahresprognose aufgehübscht, weil die Geschäfte besser liefen als gedacht. Auch in den drei Monaten bis Ende September übertraf der Konzern die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

Der Umsatz kletterte im dritten Quartal im Jahresvergleich um fast sechs Prozent auf 5,63 Milliarden Euro, wie Merck mitteilte. Das operative Ergebnis (ber. Ebitda) erhöhte sich leicht auf gut 1,68 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn je Aktie blieb stabil bei 2,32 Euro. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang des operativen Ergebnisses und geringeren Erlösen gerechnet.

Der Konzern profitiert bereits seit einer Weile insbesondere von einem starken Life-Science-Geschäft, das nach einem Nachfrageknick nach der Corona-Pandemie wieder im Aufwind ist. Wachstumstreiber der Sparte blieben auch im vergangenen Jahresviertel das Geschäft mit Produkten und Lösungen rund um die Arzneimittelherstellung und eine starke Nachfrage aus Asien.

Deutlich zulegen konnte auch die kleinste Sparte im Konzern, das auf Halbleiter ausgerichtete Segment Electronics. Der aktuelle KI-Hype sorgt dort für eine hohe Nachfrage, denn Merck liefert Produkte und Technologien rund um die immer komplexeren und filigraneren Chiparchitekturen. Sein operatives Ergebnis konnte der Geschäftsbereich sogar um fast ein Fünftel steigern. Merck begründete dies neben höheren Absatzmengen und einem vorteilhaften Produktmix auch mit einem effizienten Kostenmanagement. Die Nachfrage nach Chipmaterialien für die Unterhaltungselektronik blieb wegen der hohen Speicherchippreise indes mau.

Die Pharmasparte verzeichnete indes nur ein moderates Umsatzplus und ein stagnierendes operatives Ergebnis. Dort standen deutlichen Zuwächsen im noch jungen Geschäft mit Arzneien gegen seltene Erkrankungen Umsatzeinbussen bei wichtigen Umsatzbringern wie dem Krebsmedikament Bavencio und dem Fruchtbarkeitsmittel Gonal-f gegenüber. Der Erlös mit dem MS-Mittel Mavenclad fiel zudem wegen der Generikakonkurrenz um rund ein Viertel im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Unter dem Strich brach der Quartalsgewinn hingegen deutlich um rund die Hälfte auf 450 Millionen Euro ein - Grund waren laut einem Sprecher vor allem Wertminderungen im Zusammenhang mit dem kürzlich verkündeten Verkauf der Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) in den USA./tav/men/mis

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Merck KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Merck KGaA

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12.11.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
12.11.26 Merck Neutral UBS AG
04.11.26 Merck Neutral UBS AG
28.10.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
28.10.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

12.11.26 Logo WHS D-Wave Quantum: +611 % Aufträge – Aktie stürzt 9 % ab!
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
12.11.26 Europäische Grossbanken im Wandel
12.11.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gaming-Industrie – Globale Vorfreude/Argenx – Neue Forschungspower
12.11.26 Marktüberblick: Siemens Energy haussiert nach Zahlen
12.11.26 SMI-Anlegern fehlt der Mut
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’720.62 19.81 SQRBDU
Short 16’044.07 13.87 SDBNJU
Short 16’671.30 8.80 S2BZ5U
SMI-Kurs: 15’149.43 12.11.2026 17:30:00
Long 14’476.58 19.55 S4ZEBU
Long 14’151.09 13.81 SMBVRU
Long 13’563.35 8.99 STBJYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Merck KGaA 133.45 -1.91% Merck KGaA

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA-Aktie im Fokus: Trump empfiehlt Ex-Apple-Chef Tim Cook als Huang-Nachfolger
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag leichter
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag im Plus
Moody's warnt vor Kryptocrash: Diese Risiken wiegen für die Wirtschaft schwerer
SMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Siemens-Aktie klettert: Konzern schlägt Prognosen und hebt Mittelfristziele an - Umsatz in der Schweiz auf Rekordniveau gesteigert
Swisscom-Aktie fester: WEKO verzichtet im Glasfaserstreit auf Rekurs
DocMorris-Aktie verbucht Gewinne: Umsatzprognose dank beschleunigtem Rezeptgeschäft erhöht
Home Depot Aktie News: Home Depot gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden
NVIDIA-Aktie fällt: Aufseher beraten offenbar über die Zukunft von Konzernchef Huang

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.