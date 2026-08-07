Merck: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Merck hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.75 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2.44 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.99 Milliarden CAD – ein Plus von 5.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 21.88 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch