Merck-Aktie stabil, Lonza-Aktie schwächer: Merck KGaA erweitert Bioprocessing-Angebot durch Lonza-Plattform

Dabei handelt es sich um ein automatisiertes System für die aseptische Probenahme aus Bioreaktoren, wie der Darmstädter Wissenschafts- und Technologiekonzern Merck erklärte, ohne finanzielle Details der Transaktion zu nennen. Gegenüber der manuellen Probenahme ermögliche die MAST-Plattform eine höhere Probenahmefrequenz sowie das Erfassen von Echtzeitdaten einschliesslich Produktattributen. Bei einem durchschnittlichen Zellkulturprozess könnten so mehr als 80 Arbeitsstunden eingespart werden.

Auf XETRA verliert die Merck-Aktie am Mittwoch zeitweise marginale 0,08 Prozent auf 190,10 Euro. Für Papiere von Lonza geht es an der Schweizer Börse SIX um 0,88 Prozent abwärts auf 676,00 Franken.

FRANKFURT (Dow Jones)