Merck-Aktie schwächelt: Merck investiert bis Ende 2025 mehr als 3 Mrd. Euro in Electronics

Mehr als 2 Milliarden Euro will der Konzern für langfristige Anlagegüter ausgeben, wie die Merck KGaA mitteilte. Die Investitionen sind ein wesentlicher Bestandteil des Wachstumsprogramms Level Up des Geschäftsbereichs Electronics, der von 2021 bis 2025 durchschnittlich organisch um 3 bis 6 Prozent pro Jahr wachsen soll. Merck hatte das obere Ende dieser Prognosespanne auf dem Kapitalmarkttag am 9. September angehoben, es hatte zuvor bei 4 Prozent gelegen.

Mit dem Wachstumsprogramm will Electronics die Chancen nutzen, die mit der deutlich steigenden globalen Nachfrage nach innovativen Halbleiter- und Displaymaterialien einhergehen. Diese Nachfrage werde durch ein exponentielles Datenwachstum und stark wirkende Technologietrends wie dem Internet der Dinge und 5G vorangetrieben.

"Mit Level Up erweitern wir unsere globalen Produktionskapazitäten und stärken Forschung und Entwicklung (F&E) und Innovation", sagte Kai Beckmann, Mitglied der Geschäftsleitung von Merck und CEO Electronics, laut der Mitteilung. "Unsere hochattraktiven Wachstumsmärkte wie beispielsweise Halbleiter und OLED wachsen derzeit weiter zunehmend. Diese Dynamik erlaubt es uns, unsere Wachstumsperspektiven deutlich zu erhöhen."

Merck-Aktien notieren im XETRA-Handel 0,66 Prozent leichter bei 195,20 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)