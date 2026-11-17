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17.11.2026 10:28:44
Merck-Aktie: Market-Perform-Bewertung durch Bernstein Research
Bernstein Research-Analyst Justin Smith hat eine gründliche Analyse des Merck-Papiers durchgeführt.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 151 auf 178 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Analyst Justin Smith applaudierte dem neuen Chef Kai Beckmann am Montag für dessen jüngste Umsetzung der Zielvorgaben. Ihm gefielen zudem die Ankündigungen des Pharma- und Lifestyle-Konzerns zu geplanten Fusionen und Übernahmen. Für mehr Optimismus mit Blick auf den Aktienkurs sei aber ein zeitlich früheres Erreichen des Breakeven bei der Rendite auf das investierte Kapital und bei den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten notwendig.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Merck-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:10 Uhr bei 149.60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 18.98 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 8’702 Merck-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 legte das Papier um 24.5 Prozent zu.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 15:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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