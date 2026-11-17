Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 151 auf 178 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Analyst Justin Smith applaudierte dem neuen Chef Kai Beckmann am Montag für dessen jüngste Umsetzung der Zielvorgaben. Ihm gefielen zudem die Ankündigungen des Pharma- und Lifestyle-Konzerns zu geplanten Fusionen und Übernahmen. Für mehr Optimismus mit Blick auf den Aktienkurs sei aber ein zeitlich früheres Erreichen des Breakeven bei der Rendite auf das investierte Kapital und bei den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten notwendig.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Merck-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:10 Uhr bei 149.60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 18.98 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 8’702 Merck-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 legte das Papier um 24.5 Prozent zu.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 15:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.