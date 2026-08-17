Merck Aktie 37535116 / US5893392093
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17.08.2026 12:31:01
Merck-Aktie kaum verändert: Bundeskartellamt gestattet Bio-Techne-Übernahme
Die Darmstädter Merck KGaA hat von den deutschen Kartellbehörden die Freigabe für die geplante milliardenschwere Übernahme des US-Biotechnologieunternehmens Bio-Techne erhalten.
"Wir konnten den Zusammenschluss nach kurzer, aber intensiver Prüfung freigeben", sagte Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts. "Die Angebote von Merck und Bio-Techne ergänzen sich in vielen Bereichen und stehen nur teilweise miteinander im Wettbewerb. Auch dort, wo es Überschneidungen gibt, haben die Kunden weiterhin die Wahl zwischen mehreren starken und innovativen Anbietern. Dazu zählen etwa Thermo Fisher Scientific, DiaSorin, Danaher und Bio-Rad."
Das Vorhaben ist laut Mitteilung auch in mehreren EU- und Nicht-EU-Ländern anmeldepflichtig. Der Kaufpreis beträgt rund 10 Milliarden Euro.
Zeitweise gewinnt die Merck-Aktie im XETRA-Handel minimale 0,04 Prozent auf 136,35 Euro.
DOW JONES
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