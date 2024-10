Merck-Aktie: Jüngste Einstufung durch JP Morgan Chase & Co.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach dem Kapitalmarkttag des Pharma- und Spezialchemiekonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Abgesehen von den neuen mittelfristigen Zielen, die die Konsensprognosen weitgehend untermauerten, sei er zuversichtlich, dass die Erholung der Bereiche Life Science und Electronics intakt sei, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt sieht er den Kapitalmarkttag als beruhigend für die kurz- und mittelfristigen Aussichten der Merck Darmstädter an.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Merck-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:13 Uhr ging es um 0.5 Prozent auf 165.05 EUR abwärts. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 15.12 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 8’765 Merck-Aktien gekauft oder verkauft. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 16.2 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen.

