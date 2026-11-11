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11.11.2026 12:02:00
Merck-Aktie höher: Nach China folgt die US-Zulassung für Pimjetmi
Merck erweitert die Vermarktungsmöglichkeiten für einen Wirkstoff, der bereits in einem wichtigen Markt zugelassen ist. Die Entscheidung der US-Behörde rückt eine spezielle Therapieoption in den Fokus.
Therapie gegen tenosynovialen Riesenzelltumor
Bei dem Medikament, das einmal täglich eingenommen wird, handelt es sich um eine systemische Therapie für erwachsene Patienten mit symptomatischem tenosynovialem Riesenzelltumor (TGCT), bei denen eine operative Entfernung des Tumors zu einer Verschlechterung der funktionellen Einschränkung oder zu schwerer Morbidität führen kann.
Moody's bestätigt Rating für Merck KGaA mit "A3" - Ausblick stabilp> Moody's bescheinigt der Merck KGaA eine stabile Bonität. Das Langfrist-Rating wurde mit "A3" bestätigt. Der Konzern weise eine solide operative Leistung in seinen drei Geschäftsfeldern auf, so Moody's. Die geplanten Akquisitionen von Bio-Techne für 11,3 Milliarden US-Dollar und Silence Therapeutics für rund 1,3 Milliarden Dollar sollten die Kennzahlen innerhalb der Parameter für ein "A3"-Rating halten. Der Ausblick für das Rating ist stabil. Die Agentur erwartet, dass Merck in den kommenden zwölf bis 18 Monaten weiterhin organisch wachsen wird.
Die Merck-Aktie klettert via XETRA zeitweise 0,54 Prozent auf 150,15 Euro.
DOW JONES
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Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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