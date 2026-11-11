Merck-Aktie höher: Nach China folgt die US-Zulassung für Pimjetmi

Therapie gegen tenosynovialen Riesenzelltumor

Merck kann sein Medikament Pimjetmi (Pimicotinib) künftig auch in den USA vermarkten. Wie der Darmstädter Technologie- und Pharmakonzern mitteilte, hat die Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für das Medikament erteilt. Es war im Dezember bereits in China zugelassen worden.

Bei dem Medikament, das einmal täglich eingenommen wird, handelt es sich um eine systemische Therapie für erwachsene Patienten mit symptomatischem tenosynovialem Riesenzelltumor (TGCT), bei denen eine operative Entfernung des Tumors zu einer Verschlechterung der funktionellen Einschränkung oder zu schwerer Morbidität führen kann.

Moody's bestätigt Rating für Merck KGaA mit "A3" - Ausblick stabil

p> Moody's bescheinigt der Merck KGaA eine stabile Bonität. Das Langfrist-Rating wurde mit "A3" bestätigt. Der Konzern weise eine solide operative Leistung in seinen drei Geschäftsfeldern auf, so Moody's. Die geplanten Akquisitionen von Bio-Techne für 11,3 Milliarden US-Dollar und Silence Therapeutics für rund 1,3 Milliarden Dollar sollten die Kennzahlen innerhalb der Parameter für ein "A3"-Rating halten. Der Ausblick für das Rating ist stabil. Die Agentur erwartet, dass Merck in den kommenden zwölf bis 18 Monaten weiterhin organisch wachsen wird.

Die Merck-Aktie klettert via XETRA zeitweise 0,54 Prozent auf 150,15 Euro.

DOW JONES