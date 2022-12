Merck-Aktie gewinnt nachbörslich: Merck treibt Kooperation mit japanischem Startup Synplogen voran

Eine "unverbindliche Absichtserklärung" sei unterzeichnet worden, teilt die Darmstädter Merck KGaA mit.

Synplogen Co. Ltd. ist eine Ausgründung der Graduate School of Science, Technology and Innovation der Universität Kobe in Japan.

Die Zusammenarbeit umfasst laut Mitteilung ausserdem die Lizenzierung der Herstellungsplattform VirusExpress 293 für Adeno-assoziierte Viren (AAV) von Merck. Dadurch soll Synplogen die Herstellung klinischen Studienmaterials beschleunigen und gleichzeitig Zeitaufwand und Kosten für die Prozessentwicklung senken. Eingesetzt wird im Rahmen der Kooperation Mercks Anlage für Millipore CTDMO Services in Carlsbad, Kalifornien. Diese sei 2021 speziell mit Blick auf die industrielle Herstellung von virus- und genbasierten Therapeutika eröffnet worden.

Im Rahmen der Vereinbarung will Merck in seinem M Lab Collaboration Center in Tokio technische Unterstützung leisten sowie Schulungen und die Entwicklung und Optimierung von Verfahren durchführen.

Durch die Zusammenarbeit will Synplogen sein Angebotsspektrum erweitern und durch Lizenzierung international ausweiten.

die Merck-Aktie steigt via Tradegate nachbörslich zeitweise 2,24 Prozent auf 186,95 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)