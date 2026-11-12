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12.11.2026 14:11:00
Merck-Aktie fest: Konzern hebt Jahresprognose 2026 ein weiteres Mal an
Die Merck KGaA hat im dritten Quartal bei Umsatz und operativem Gewinn die Erwartungen übertroffen und erneut die Ziele für das Gesamtjahr angehoben, das dritte Quartal in Folge.
Als Gründe nannte der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern, der im DAX notiert ist, die bessere operative Entwicklung, günstigere Währungseffekte sowie den möglichen Abschluss der Akquisition von Bio-Techne im Dezember als Portfolioeffekt im Unternehmensbereich Life Science. Ausserdem würden erst ab November anstatt ab August in den USA keine Umsätze mehr mit dem Produkt Mavenclad anfallen.
Merck hebt Jahresprognose an
Im Gesamtjahr peilt Merck nun einen Umsatz zwischen 21,5 und 21,9 Milliarden Euro an anstatt zwischen 21,0 und 21,8 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA (EBITDA pre) soll nun zwischen 6,2 und 6,4 Milliarden Euro landen anstatt bei 5,9 bis 6,3 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll nun zwischen 8,30 und 8,70 Euro landen anstatt zwischen 7,90 und 8,60 Euro, verglichen mit 8,34 Euro im vergangenen Jahr.
Operative Entwicklung übertrifft Erwartungen
Im Zeitraum Juli bis September stieg der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, den das Unternehmen EBITDA pre nennt, wider Erwarten leicht. Er betrug 1,69 Milliarden Euro nach 1,67 Milliarden im Vorjahr. Die Konsenserwartung (Vara Research, Visible Alpha) lag bei 1,61 Milliarden.
Der Umsatz stieg im Quartal auf 5,63 Milliarden Euro von 5,32 Milliarden, organisch ein Umsatzplus von 5,1 Prozent. Die Marktschätzung lag etwas niedriger bei 5,46 Milliarden Euro.
Für die Merck-Aktie geht es auf XETRA zeitweise 1,81 Prozent auf 154,35 Euro nach oben.
DOW JONES
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