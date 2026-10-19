Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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19.10.2026 17:22:49
Merck-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Hold
Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Merck-Aktie durch Jefferies & Company Inc..
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA angesichts der Übernahme von Silence Therapeutics auf "Hold" mit einem Kursziel von 144 Euro belassen. Das Portfolio im Bereich der seltenen Krankheiten werde gestärkt mit einem Produktkandidaten gegen die Blutkrebserkrankung Polycythaemia vera, schrieb James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management sehe in dem Medikament Divesiran eine "Blockbuster"-Chance.
Aktienanalyse online: Die Merck-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktie notierte um 17:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1.0 Prozent auf 142.85 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 0.81 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 77’414 Merck-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2026 um 18.9 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
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