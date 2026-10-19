Merck-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Hold

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA angesichts der Übernahme von Silence Therapeutics auf "Hold" mit einem Kursziel von 144 Euro belassen. Das Portfolio im Bereich der seltenen Krankheiten werde gestärkt mit einem Produktkandidaten gegen die Blutkrebserkrankung Polycythaemia vera, schrieb James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management sehe in dem Medikament Divesiran eine "Blockbuster"-Chance.

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Die Aktie notierte um 17:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1.0 Prozent auf 142.85 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 0.81 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 77’414 Merck-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2026 um 18.9 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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