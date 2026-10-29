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29.10.2026 16:42:37
Merck & Co überrascht im Quartal und erhöht Jahresziele
(Ausführliche Fassung)
RAHWAY (awp international) - Der US-Pharmakonzern Merck & Co setzt nach einem überraschend starken Quartal die Latte für das Jahr noch einmal höher. Im dritten Quartal hatten vor allem ein starkes Geschäft mit Krebsmedikamenten und Tierarzneien für Schub gesorgt, wie das Unternehmen am Donnerstag in Rahway mitteilte. Konzernchef Robert Davis rechnet jetzt für 2026 mit einem Erlös von 66,8 bis 67,3 Milliarden US-Dollar. Das Management hat seine Ziele bereits mehrfach überarbeitet, zuletzt hatte er sein Umsatzziel noch im August auf 66,3 bis 67,3 Milliarden angehoben.
Im dritten Quartal kletterte der Konzernerlös um fünf Prozent auf 18,1 Milliarden Dollar. Von Bloomberg befragte Analysten hatten im Schnitt mit weniger gerechnet. Unter dem Strich sank der Gewinn jedoch auf knapp 5,1 Milliarden Dollar nach 5,8 Milliarden ein Jahr zuvor. So belastete eine Abschreibung im Zusammenhang mit einem Lizenzabkommen den Gewinn. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sank zwar auch, lag mit 2,49 Dollar aber ebenfalls klar über den Markterwartungen. Für das Gesamtjahr sind nun für diese Kennziffer 2,77 bis 2,82 Dollar angepeilt, statt 2,66 bis 2,76 Dollar.
Anleger zeigten sich erfreut. Die Merck-Aktie legte im frühen US-Handel um fast fünf Prozent zu./tav/nas/jha/he
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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