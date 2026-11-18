Merchants National Properties liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Merchants National Properties die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2.06 USD. Im Vorjahresquartal hatten 72.84 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merchants National Properties im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20.26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 5.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch