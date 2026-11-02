Merchants Financial Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Merchants Financial Group äusserte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.37 USD. Im Vorjahresviertel hatte Merchants Financial Group 1.14 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 47.5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 44.2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch